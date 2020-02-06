Tır refüje çarptı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, refüje çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Mustafa Uyduran idaresindeki 80 GP 525 plakalı tır, Balkar Beldesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yaşanan kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:58

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