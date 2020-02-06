Minik şampiyonlar kaymakam Doğan’ı ziyaret etti

Okul sporları yarışmalarında voleybol küçük kızlar kategorisinde Adıyaman İl birincisi olan Kahta Mevlana Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Saadettin Doğan'ı makamında ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tünçmen, okul idarecileri ve takım antrenörünün de katıldığı ziyarette Kaymakam Doğans, şampiyon öğrencileri tebrik etti.

Dereceye giren ve bölge şampiyonalarında Adıyaman'ı temsil edecek olan takımı tebrik eden Saadettin Doğan, öğrencilere başarılar dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

ADIYAMAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:58

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