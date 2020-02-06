Gölbaşı ilçesinde üreticilere TARSİM anlatıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2020 yılı çiftçilere yönelik TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda Kaymakam Mutlu Köksal, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Terzi, ilçe Müdürü Erdal Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, Siyasi ve Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile çok sayıda çiftçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

2006 yılında hayata geçirilen TARSİM yapılanması ile her yıl artan sigortalıya rağmen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerin ancak yüzde 17’ si sigorta kapsamına alındığı, ilçede ÇKS’ ye kayıtlı 2 bin 972 çiftçiden 850’si 2019 yılında TARSİM’e kayıt yaptığı belirtildi.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, “2019 yılında Gölbaşı ilçemizde tarımsal sigorta yaptıran çiftçilerimizin oluşan hasarlardan dolayı toplamda 500 bin TL ödediği pirimden daha fazla havuzdan ödeme aldı” diye konuştu.

Toplantının sonunda gerek bitkisel gerek hayvansal üretimde üreticilerin karşılaştıkları sorunlar soru cevap şeklinde değerlendirilerek toplantıya son verildi.

ADIYAMAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:58

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