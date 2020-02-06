Kılınç il genel meclisi şubat ayı toplantısına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kılınç il genel meclisi şubat ayı toplantısına katıldı

İHA

Kılınç il genel meclisi şubat ayı toplantısına katıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısına katılarak, meclis üyeleriyle bir araya geldi.
Adıyaman Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların konuşulduğu ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Meclisi üyeleriyle sohbet eden Kılınç, Meclis Başkanı Erdoğan ve üyelere çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a Şubat ayı toplantısına katılarak, önemli bilgiler paylaşmasından ötürü teşekkür etti.

ADIYAMAN

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı ilçesinde üreticilere TARSİM anlatıldı
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde üreticilere TARSİM anlatıldı
Meslek kurslarının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Meslek kurslarının açılışı yapıldı
Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
Güvenli okul güvenli eğitim toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Güvenli okul güvenli eğitim toplantısı yapıldı
Minik şampiyonlar kaymakam Doğan’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Minik şampiyonlar kaymakam Doğan’ı ziyaret etti
Köy yatırımları istişare edildi
YEREL HABERLER Köy yatırımları istişare edildi
Besni ilçesinde millet bahçesi polemiği
YEREL HABERLER Besni ilçesinde millet bahçesi polemiği
Okul öğrencileri içtikleri sütten zehirlendi
YEREL HABERLER Okul öğrencileri içtikleri sütten zehirlendi
Hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı
Topladığı atıklar seyir halinde alev aldı, fark etmedi
YEREL HABERLER Topladığı atıklar seyir halinde alev aldı, fark ...
Adıyaman’a yapılacak tur seferlerinin sayısı arttırılacak
YEREL HABERLER Adıyaman’a yapılacak tur seferlerinin sayısı ...
Tır refüje çarptı
YEREL HABERLER Tır refüje çarptı
Atık toplayıcısı yanmaktan son anda kurtuldu Motosiklet, sokaklardan cayır cayır yanarak ilerledi
YEREL HABERLER Atık toplayıcısı yanmaktan son anda ...
Adıyaman'da işçilerin taşındığı servis minibüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da işçilerin taşındığı servis minibüsü ...
Kahta’da TARSİM toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kahta’da TARSİM toplantısı yapıldı
Tütünle ilgili kanun teklifi reddedildi
YEREL HABERLER Tütünle ilgili kanun teklifi reddedildi
Kahta'da belediyenin makam aracına el konuldu
YEREL HABERLER Kahta'da belediyenin makam aracına el konuldu
Ayın polisleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Ayın polisleri ödüllendirildi
İl Sağlık Müdürü Öz KETEM'i ziyaret etti
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Öz KETEM'i ziyaret etti
Annesi ölen oğlağa evlatları gibi bakıyorlar Altı bezlenip biberonla beslenen oğlak evin maskotu oldu
YEREL HABERLER Annesi ölen oğlağa evlatları gibi bakıyorlar Altı ...
Annesi ölen oğlağı, evde biberonla besliyor
YEREL HABERLER Annesi ölen oğlağı, evde biberonla besliyor
Cezaevi personelinin durumu netlik kazanıyor
YEREL HABERLER Cezaevi personelinin durumu netlik kazanıyor
Cama çarpan yavru atmaca battaniyede ısıtıldı
YEREL HABERLER Cama çarpan yavru atmaca battaniyede ısıtıldı
Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu
YEREL HABERLER Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X