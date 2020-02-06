Kılınç il genel meclisi şubat ayı toplantısına katıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısına katılarak, meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların konuşulduğu ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Meclisi üyeleriyle sohbet eden Kılınç, Meclis Başkanı Erdoğan ve üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a Şubat ayı toplantısına katılarak, önemli bilgiler paylaşmasından ötürü teşekkür etti.

ADIYAMAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:58

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