Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar

ADIYAMAN'da, çaldıkları motosikleti satmak isteyen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin motosikleti satmaya çalıştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Siteler Mahallesi'nde lokanta işleten Sait Sağlam'a ait plakasız motosiklet, iş yerinin önünden çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin P.K. ve Suriye uyruklu Ö.M. olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için çevrede araştırma başlatan ekipler, ikiliyi Kireçhane Caddesi'nde çalıntı motosikleti satmaya çalışırken gördü. Polisi fark edince kaçmaya çalışan P.K. ve Ö.M. yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin motosikleti satmaya çalıştıkları ve kaçmaya çalıştıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan P.K. ve Ö.M. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

ADIYAMAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:02

YATSI 19:19

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