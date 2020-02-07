Askerlik şubesi personellerine eğitim verildi

'Babam ve ben'

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Adıyaman’ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Kahta Askerlik Şubesinde görevli personellere acil durum eğitimleri verildi.

Kahta İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erleri tarafından verilen eğitime askerlik şubesi personelleri yoğun ilgi gösterdi. Önleme ve acil durum yönetimi eğitiminin verildiği seminerde askerlik şubesi çalışanlarına yangına müdahale, yangından korunma, yapılması gerekenler ve kurtarmalar anlatıldı.

ADIYAMAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:57

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