Sobadan zehirlenen 8 kişi, tedaviye alındı

'Babam ve ben'

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ADIYAMAN ve ilçelerinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kent merkezi ile Samsat, Kahta, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde dün akşam evlerinde sobalarını yakıp, uyuyan ailelerden 8 kişi sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabaha karşı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan 8 kişi, ihbarlar üzerine adreslere giden ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





ADIYAMAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:57

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