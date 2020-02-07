Adıyaman’da, 3 okul deprem riskine karşı tahliye edildi

'Babam ve ben'

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde depreme karşı riskli olan 3 okul tahliye edildi.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından ilçede bulunan 3 okul binalarının risk oluştura bileceği tespit edildi. Depreminin ardından Çelikhan ilçesinde sürdürülen incelemeler sonucu Fatih İlkokulu, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ve Cumhuriyet ilkokulu binalarının riskli bulundu. Riskli bulunan okul tahliye edilerek kapatılırken 3 okulda öğrencileri sağlam olan okullara nakil edildi.

ADIYAMAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:57

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