Depremin düşürdüğü kaya ulaşımı engelliyor

Adıyaman’ın Sincik ilçesi Pınarbaşı köy yoluna 24 Ocak tarihinde ki Elazığ Sivrice depremi nedeniyle düşen büyük kaya parçası ulaşımı engelliyor.

Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünün yolu kopan kayaların yola düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Köy sakinleri durumu yetkililere bildirdiklerini ancak depremin üzerinden 10 günün üzerinde süre geçmesine rağmen yolun hala açılmadığını belirtti.

Bu yolu her gün kullandıklarını belirten sürücülerden Aziz Gültekin, “Biz bu yolu kullanarak ilçe merkezine öğrenci taşması yapıyoruz. Pınarbaşı köyünden Sincik merkeze giden herkes bu yolu kullanıyor. Geçtiğimiz 7 kilometre uzaklıktaki Subaşı köyü üzerinden ilçeye ulaşabildik. Durumu yetkililere bildirdik ancak depremin üzerinden 10 günün üzerinden süre geçmesine rağmen kimse gelip yolu açmadı. Yetkililerin bu yolu açmasını istiyoruz” diye konuştu.

ADIYAMAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:57

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