Kadın kılığına girerek cinayet işledi Kardeşinin nişanına giden şahsı kadın kılığına girerek öldürdü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kadın kılığına giren bir şahıs, gittiği nişan düğünündeki bir kişiyi silahla vurarak öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Olay, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Kültür Merkezi yanında meydana geldi. Kardeşi Kadir Yıldırım’ın nişan törenine giden Mehmet Yıldırım (27) daha önceden husumetli olduğu F.K. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Siyah çarşaf giyerek kadın kılığına giren F.K. isimli şahıs tabanca ile Mehmet Yıldırım’a ateş etti. Mehmet Yıldırım ile yanında bulunan arkadaşı Furkan Yetkin (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan vücuduna 3 kurşun yiyen Mehmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Furkan Yetkin ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şüpheli F.K. daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili polis geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.