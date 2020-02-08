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Beli kırılan kediyi belediye ekipleri tedaviye aldı

İHA

Adıyaman'da beli kırık olan kedi belediye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere alındı.

Beli kırılan kediyi belediye ekipleri tedaviye aldı

Adıyaman’da beli kırık olan kedi belediye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere alındı.
Adıyaman merkez Erdem Caddesi üzerinde bir kediyi yaralı olarak gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye Veteriner Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağı ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek kediyi tedavi için aldı.
Yaralı kedinin belinde kırık olduğu ve Veteriner Müdürlüğünde tedavi altına alındığı öğrenildi.

ADIYAMAN

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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