Toprak evdeki yangın kısa sürede söndürüldü

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Adıyaman’da toprak evin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Vartana köyünde meydana geldi. Mehmet Erol’a ait toprak evin mutfak kısmında ilk belirlemelere göre öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak kısmı kısmen yanarken, dumandan evde bulunan eşyalar zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:56

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