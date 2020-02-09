Karbonmonoksit gazından 12 kişilik hastanelik oldu

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Adıyaman’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde gece saatlerinde başlayan rüzghar nedeniyle 12 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 12 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçelerde bulunan devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

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