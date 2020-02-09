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Buzlanan yolda otomobil takla attı

İHA

Adıyaman'da, buzlanan yolda kontrolden çıkan 1 otomobil takla atarak ters döndü.

Buzlanan yolda otomobil takla attı

Adıyaman’da, buzlanan yolda kontrolden çıkan 1 otomobil takla atarak ters döndü.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAG 468 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesinde buzlanan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil kaldırıma çıkarak burada ters döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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