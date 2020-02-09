Buzlanan yolda otomobil takla attı

'Babam ve ben'

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Adıyaman’da, buzlanan yolda kontrolden çıkan 1 otomobil takla atarak ters döndü.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAG 468 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesinde buzlanan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil kaldırıma çıkarak burada ters döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

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