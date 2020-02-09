Adıyaman'da sobadan zehirlenen 17 kişi, tedaviye alındı

'Babam ve ben'

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ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kent merkezi ile ilçelerde dün akşam evlerinde sobalarını yakıp uyuyan 17 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan 17 kişi, ihbarlar üzerine adreslere giden ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



ADIYAMAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:55

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