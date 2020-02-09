Adıyaman’da, uçak seferlerine rüzgar engeli

Adıyaman’da, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul ve Ankara uçak seferleri iptal edildi.

Saatte 22 kilometre hızla esen ve hava sıcaklığının 2 derece olduğu Adıyaman’da, Adıyaman Havalimanında gerçekleşmesi gereken TK 2216 _17 sefer sayılı Adıyaman İstanbul uçağı ile TK 7128 29 sefer sayılı Adıyaman Ankara uçağı rüzgar nedeniyle uçuşları iptal edildi. Yolcuların mağdur olmaması için yolcu taleplerine göre bir sonraki güne ve ya gün içerisinde çevre illere transferleri gerçekleştirildi.

ADIYAMAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

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