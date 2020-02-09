Adıyaman 1954 Spor:6- Pütürge Belediyespor:1

TFF BAL Ligi 2. Grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Pütürge Belediyespor’u, 61 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan TFF BAL Ligi 2. Gruptaki maçta Adıyaman 1954 Spor rakibi Pütürge Belediyespor’u evinde ağırladı.

Maçın 4. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Hakan Doğan’ın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 10 öne geçti. Maçın 6.dakikasında Pütürge Belediyespor oyuncusu Osman Karlı’nın attığı gol ile maç 11 oldu. Maçın 10. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Mustafa Topuz’un attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 21 öne geçti. Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Emre Aydoğan’ın maçın 43. Dakikasında attığı gol ile maç 31 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maçın ilk yarısı 31 tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Cafer Çolak’ın 54. Dakikada attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 41 üstünlüğünü devam ettirdi. Maçın 68. Dakikasında Ali Burak Atmaca’nın attığı gol ile maç 51 oldu. Maçın 81. Dakikasında Selim Dağ’ın attığı gol ile maç 61 oldu. 2 Dakika uzatmalara gidilen maçta başka gol gelmeyince maç 61 bitti.

Maçı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve çok sayıda taraftar izledi.

ADIYAMAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:22

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