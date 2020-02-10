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Buzda kayan otomobil şarampole yuvarlandı

İHA

AdıyamanÇelikhan Karayolunda buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Buzda kayan otomobil şarampole yuvarlandı

AdıyamanÇelikhan Karayolunda buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Çelikhan Karayolu Çelikhan mevkiinde aşırı soğuklardan dolayı yolda meydana gelen buzlanmadan dolayı Erdal Yıldız idaresindeki 06 TZG 36 plakalı otomobil, kayarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan maddi hasarlı kaza sonrasında otomobil bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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