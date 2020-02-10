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Park ihlallerine kategori geliyor

İHA

Adıyaman'da bazı caddelerde 'kısa süreli park' uygulamasını ihlal eden sürücülere kategori uygulanacak.

Adıyaman’da bazı caddelerde ‘kısa süreli park’ uygulamasını ihlal eden sürücülere kategori uygulanacak.
Adıyaman şehir merkezinde trafik akışını düzenlemek ve rahatlatmak amacıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez öncülüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından şehir merkezi caddelerinde ‘kısa süreli park’ uygulamasıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.
Adıyaman Valiliği, kategori uygulamasıyla ilgili yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Hayata geçirilen bu uygulamanın sağlıklı bir şekilde işlemesi ve vatandaşlarımızın gündelik yaşamını kolaylaştırmak amacıyla ortak akılla hayata geçirilerek İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle üzerinde durulan Adıyaman şehir merkezindeki Gölbaşı, Atatürk, 9 Eylül, Eski Kahta, Cumhuriyet, Gölebatmaz, Zeytindalı ve Harıkçı Caddeleri gibi trafik yoğunluğun olduğu merkezlerde kısa süreli araç park uygulamasına 7 Kasım 2019 tarihi itibariyle başlanıldı. Yapılan bu uygulamaya Adıyamanlı hemşerilerimiz büyük oranda teveccüh göstererek uygulamayı desteklemişlerdir.
Hayata geçirilen uygulamada söz konusu caddelerin sadece bir kısmında park yasağı getirilirken diğer kısmında vatandaşlarımızın ve esnafımızın mağdur olmamaları için 10 dakika süre ile duraklama yapılmasına müsaade edilmiştir. Her ne kadar 10 dakika duraklama müsaadesi verilmiş ise de belirlenen süreye bağlı kalmadan araç dörtlülerinin yakılması yeterli görülerek uygulamada vatandaşımıza ve esnafımıza kolaylık gösterilmektedir.
Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik kısa süreli park uygulamasının hayata geçirildiği günden bu yana vatandaşlarımız, gerek basın yayın kuruluşları aracılığıyla gerekse de trafik ekiplerimiz tarafından bilgilendirildi. Ancak yapılan tüm bilgilendirmelere ve ikazlara rağmen bazı araç sürücülerinin işaret ve levhalarının aksine hareketle belirtilen caddeler üzerine araçlarını uzun süre park edip kural ihlallerine devam ettikleri, kurallara uygun duraklamak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da mağduriyetlerine sebebiyet verdikleri yapılan denetimlerden anlaşılmıştır. Bununda yapılan uygulamanın aksamasına sebebiyet verildiği gözlemlenmiştir.
Bu durum neticesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından park yasağı uygulanan Gölbaşı, Atatürk, 9 Eylül, Eski Kâhta, Cumhuriyet, Gölebatmaz, Zeytindalı ve Harıkçı Caddelerinde araçlarını uzun süre bırakan sürücülerin takibinin yapılarak, kurallara uyan diğer araç sürücülerinden ayırt edilmesi için, park yasağı kuralına uymayan araçların ihlal sayısına göre renk kategorisine alınması kararı alınmıştır.
Buna göre şehir merkezindeki araç park yasağının uygulandığı caddelerde standart bir anlayışla ve yaşanabilecek keyfi uygulamaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla saygıdeğer vatandaşlarımızın aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
1 kez ihlal yapan araç sürücüleri mavi kategoride; 2 kez ihlal yapan araç sürücüleri sarı kategoride; 3 kez ihlal yapan sürücüler kırmızı kategoride kayıt altına alınacaktır.
Mavi kategoride kayıt altına alınan araç üzerine park yasağı uyarı bilgilendirme broşürü koyulacak ve herhangi bir cezai işlem yapılmayacaktır.
Sarı kategoride kayıt altına alınan araç sahibi sözlü (telefon veya yüz yüze) ikaz edilecek ve herhangi bir işlem yapılamayacaktır.
Kırmızı Kategoride kayıt altına alınan aracın Tescil Plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun park yasağı ile ilgili maddesinden gerekli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilecektir. Uygulamaya 12/02/2020 Çarşamba günü başlanacaktır.
Adıyaman şehir merkezinde söz konusu caddelerde trafiği rahatlatmak adına Valiliğimizce hayata geçirilen bu uygulamaya yönelik alınan tüm tedbirler kararlılıkla sürdürülecektir.
Trafik kurallarına uyarak, şehir merkezinde trafik düzeninin sağlanmasına büyük katkı ve destek veren Adıyamanlı hemşerilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ADIYAMAN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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