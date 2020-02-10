Baca yangınına itfaiye müdahale etti

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 121.Sokakta bulunan 2 katlı evin bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven vasıtası ile çatıya çıkarak müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri baca yangınının rüzgardan dolayı çıktığını belirtti.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:06

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.