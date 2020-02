Başkan Emre’den ‘millet bahçesi’ açıklaması

Besni İlçe Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, millet bahçesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Belediye meclisinin aldığı karar ile CHP İlçe Başkanı Vakkas Acar’ın yaptığı açıklamaları talihsizlik olarak değerlendiren Eyyüp Mehmet Emre, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Emre açıklamasında, “Belediye meclisimizin almış olduğu kararla ilgili talihsiz bir açıklamayı öğrenmiş bulunmaktayım. Kendi zihniyetlerinin hayal dahi edemediği fakat, Cenabı Allah’ın lütfü ile gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizi itibarsızlaştırmak amacıyla yapılan bu açıklamayı liyakatsiz, ciddiyetsiz ve çamur at izi kalsın anlayışından öte görememekle birlikte kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

‘Besni Belediyesi Millet Bahçesini, Site Bahçesi mi yapıyor?’ sorusuyla başlayan ve ilk paragrafta ‘Millet Bahçesi Site Bahçesi Oluyor’ cevabıyla devam eden ciddiyetten uzak bu açıklamada maalesef CHP İlçe Başkanının araştırmadan böyle bir açıklama yaptığını görüyoruz.

Sorduğu sorulardan birincisi olan ‘Devletin Besni halkına millet bahçesi olarak tahsis ettiği bu alanı ne hakla konuta çeviriyorsun?’

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar yapmış olduğu iddialarda tahsisten bahsediyor ama içeriğinden bahsetmiyor. Bakanlık 18.800 m2’lik hazineye ait bu alanı 2 yıl içerisinde ‘Millet Bahçesi’ yapmak şartıyla Belediyemize ön tahsisini gerçekleştirdi. Bu alan bu tahsisin haricinde kullanılamaz. Şayet CHP İlçe Başkanı Vakkas Açar 9 Eylül 2019 tarihinde sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız tahsis yazısını dikkatli bir şekilde okumuş olsaydı ve yine 12 Ekim 2019 tarihinde sosyal medya hesaplarımızda paylaşmış olduğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un Adıyaman Valiliği’nde yapmış olduğu açıklamayı dinleseydi zannımca bu yazıyı paylaşmazdı.

Millet bahçesi olarak ön tahsisi yapılan hazine arazisindeki iki farklı parselde toplam 18.800 m2 alandır. Aynı bölgede kök tapusu Belediyemize ve bazı vatandaşlarımıza ait olan alanlar bulunmaktadır.

Sorduğu sorulardan ikincisi olan ‘Meclis üyelerini bile oyuna getirerek aldığın bu kararı, sana bu şehri teslim eden halka sordun mu?’

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar, ‘Meclis Üyelerini Bile oyuna Getirerek’ ifadesini kullanmakta. Ben bu seviyesiz ifadeyi CHP İlçe Başkanına yakıştıramadım. Bu ifadeyle halkımızın oylarıyla seçilen AK Parti’li, CHP’li ve Saadet Partili Belediye Meclis Üyelerimizin aklıyla, fikriyle ve izanıyla alay etmektesiniz. Sizi bulunduğunuz makam itibariyle Meclis Üyelerimizin tümünden özür dilemeye davet ediyorum. Böyle bir aklı evvel itham CHP İlçe Başkanına yakışmamıştır” dedi.

Emre açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kesmetepe Beldesi’nde Belediye Başkanlığı yapmış biri olarak Belediye Meclis Üyelerini halkın seçtiğini ve onların sözcüsü olarak Belediye’de bulunduklarını bilmemeniz ayrıca eski bir Belediye Başkanı olarak büyük bir eksikliğiniz.

Besni Belediye Başkanlığı’na adaylığınız sürecinde hazırladığınız CHP Besni Belediye Meclis Üyesi listesinden kazanarak Meclis üyesi olan arkadaşlarınızın fikrinin hür olmadığını ve Besnili hemşerilerimizin yararına olacak projeye imza atmalarını oyun gibi ifade etmeniz ayrıca yakışıksız olmuştur.

Biz Belediyeye geldiğimiz günden beri gerek iktidar gerekse de muhalefet, bütün konuların kararlarını Meclis Üyelerimizle beraber şeffaf bir şekilde istişare ederek aldık. Özellikle Tekel Depolarının yeri ile ilgili hem Belediye Meclisimiz, hem mahalle muhtarlarımız ve STK temsilcilerimizle istişare ettik. Projemizi onlarla paylaştık, onların onaylarını ve memnuniyetlerini alarak çalışmamızı yaptık.

Sayın başkan şunu da bilmelidir ki, Tekel Depolarının bulunduğu hazineye ait olan 18.800 m2’lik alanı özelleştirme kapsamında satış listesinden çıkararak Besni halkına tahsisini gerçekleştiren irade bize aittir. Seçimden önce söz verdik milletimizin hakkı olan Tekel Depolarının yerini, yine milletimizin hizmetinde kullanılmak üzere Millet Bahçesi yapacağız dedik ve satılmak üzereyken ilçemizin doğal sosyal donatı alanlarına duyduğu ihtiyacı doğru şekilde anlatarak halkımızın hizmetine kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

18.800 m2 hazineye ait olan bu alanın ‘Millet Bahçesi’ yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilgili yazımızı da yazmış bulunmaktayız.

Şuan projesini TOKİ’nin hazırladığı ve yine TOKİ’nin yapacağı Millet Bahçemiz, Besni Belediyesi’nin bütçesine hiçbir ekonomik yük getirmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imkanlarıyla yapılacaktır. Yoğun gayret ve mücadelemiz neticesinde Cenab ı Allah bu siyasi başarıyı bize lütfetmiştir.

Yine CHP İlçe Başkanı yayınladığı yazıda ‘Kapalı kapılar arkasında hak sahiplerine ne vaatte bulundun?’ diye soruyor.

Bizler Hak’tan ve Halktan yanayız. Her kim olursa olsun hak sahibine hakkını vermekte bizim siyasi anlayışımızın temelinde vardır. Bu soruyla sanki hak sahibi olan vatandaşlarımıza haklarını vermek uygunsuz bir davranışmış gibi göstermesi kendi düşüncesinde hak sahiplerine haklarını vermenin kötü bir durum olduğunu söylüyor.

Bizler Hak sahiplerine vaatte bulunmadık. Hak sahiplerine hakkını iade etmek adalettir. Söylenen iddia adaletten uzak bir anlayışın ifadesidir.

İlçe siyasetinde yer edinme gayretinizi anlıyoruz, lakin Besni’de, çamur at izi kalsın siyaseti yapanların ellerinin çamura bulandığının bilinmesi gerekir. Ayrıca Besni’de siyaset yapanların, halkımızın temiz siyasete özlem duyduğunu bilmesi gerekir.

Siyaseten bir yere varmak istiyorsanız, iftira ve olumsuz algı oluşturma gayretlerinizin boşa çıkacağının bilinmesi gerekir.”

