Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

'Babam ve ben'

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Adıyaman’da, buzlanmadan dolayı kayarak kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Kesertaş Köyü yolunda ilerleyen İsmail Ergül idaresindeki 02 HU 226 plakalı otomobil, buzlanan yolda kayarak şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobil, burada bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:06

YATSI 19:23

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