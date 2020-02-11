Adıyaman’da, 9 köye ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman’da, kar yağışlarından dolayı 9 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman’ın Sincik ve Çelikhan ilçesinde yağan kar yağışından dolayı köy yolları ile köylere bağlı mezraların yollar ulaşıma kapandı. Çelikhan ilçesinde 4, Sincik ilçesinde 5 olmak üzere toplam 9 köy yolu ile bu köylere bağlı 18 mezranın yolları ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açıklaması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.