Kaymakam Doğan esnaflarla bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, ilçede faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

İlçede faaliyet gösteren esnafları tek tek gezen Kaymakam Doğan, esnafların sorun mu ve sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Doğan, "Yoğun çalışma temposunda fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaret ederek varsa sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz. Ziyarette esnaflarımızla tanıştık ve esnaflarımızın sorunlarını yerinde dinledik. İlçe esnaflarımızın bizlere göstermiş oldukları yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.