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Başkan Kılınç özveriyle çalışan personellerini tebrik etti

İHA

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 7/24 özveriyle çalışan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, gayretli çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Başkan Kılınç özveriyle çalışan personellerini tebrik etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 7/24 özveriyle çalışan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, gayretli çalışmalarından ötürü tebrik etti.
Yaz kış demeden büyük bir özveri ve gayretle çalışan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, emeklerinden dolayı itfaiyecileri tebrik edip, sorun ve taleplerini dinledi. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Kılınç, önemli bir görev yürüten itfaiye personelinin gayretle çalıştığına dikkat çekerek, “Yangın başta olmak üzere her türlü doğal afette olay yerine giden ilk ekiplerden bir tanesi olan itfaiyecilerimiz büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevini yürütmektedir. 7/24 halkımızın hizmetinde olan personelimizi gayretlerinden ötürü tebrik ediyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından itfaiye personeli sorun ve taleplerini Başkan Kılınç’la paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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