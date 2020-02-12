İki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti

Adıyaman’da, gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Caddesi ile 2. Çevre Yolunun kesiştiği kavşak yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda şahıslar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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