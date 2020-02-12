Müftülük engelli üniversite öğrencileri ile buluştu

Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Gençlik Merkezinde program düzenlendi.

Programda engelli üniversite öğrencileri ile tanışma ve Müftülüğün engellilere yönelik yaptığı çalışmalar anlatıldı. Programda 7 haftalık Braille kursunu başarı ile bitiren din görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticilerine İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından Braill sertifikası verildi.

Programa İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Müftülük Şube Müdürü Ali Çetinkaya, engelli dernek başkanları, üniversitede öğrenim gören engelli öğrenciler ve gençlik merkezi gönüllüleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.