Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

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ADIYAMAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 18 gram bonzai ve 9 gram eroin ele geçirilirken, E.B. ve A.S., gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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