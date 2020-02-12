Adıyaman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Adıyaman Belediyesi ile Hakİş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Adıyaman Belediyesi ile belediyede yetkili olan Hakİş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında 320 kadrolu belediye işçisi için sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri düzenlenen imza töreni ile tamamlandı.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın ev sahipliğini yaptığı imza törenine, Hizmetİş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, birim müdürleri, sendika yöneticileri ve işçiler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kılınç, yapılan anlaşmanın alın teri döken çalışma arkadaşlarına hayırlı olması dileyerek başladığı konuşmasında, “Belediyemizin bütçe imkanları doğrultusunda, işçilerimizi mağdur etmeyecek şekilde Hakİş Konfederasyonu bağlı Hizmetİş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladık. Yaptığımız anlaşmanın mesai arkadaşlarımıza, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Hizmetİş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç ise işçinin hakkını gözeten Belediye Başkanı Kılınç’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından taraflar sözleşmeyi imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.