Adıyaman Üniversitesi'nde eğitime kar tatili

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Adıyaman Üniversitesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde yarın saat 15.00’a kadar kar yağışının yoğun olacağı ön görüldüğünden Adıyaman Üniversitesi merkez yerleşkesi ile ilçelerdeki yerleşkelerde eğitim öğretim gören öğrenciler için 13 Şubat 2020 tarihinde ara verilmiştir. Ayrıca Adıyaman Üniversitesinde çalışan hamile ve engelli personellerde 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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