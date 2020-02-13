Karayolunda araçlar kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı

AdıyamanÇelikhan Karayolunda kar yağışından dolayı buzlanmadan dolayı bir çok araç mahsur kaldı.

Dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Adıyaman Çelikhan Karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında bir çok araç buzlanan yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar köylülerin yardımlarıyla saatler sonra kaldıkları yerden çıkarıldı

Köylüler ve sürücülüler bölgede karla mücadele çalışması yürütülmesi gerektiğini söyleyerek ekiplerden destek istedi

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