Kahta Belediyesi buzlanmaya karşı tuzlama yaptı

Kahta Belediyesi karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yollardaki buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yaptı.

İlçe genelinde başta ana arterler olmak üzere caddeler belediye ekipleri tarafından tuzlandı. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, Kahta ilçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla belediye ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.

Başkan Turanlı, “Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri birimine bağlı personellerinden oluşan karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren ana yollar başta olmak üzere şehrin tüm mahallelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı” dedi.

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