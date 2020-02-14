Adıyaman'da horoz dövüştürüp, bahis oyanatanlara operasyon

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ADIYAMAN'da, polis tarafından horoz dövüştürerek bahis oynatanlara yönelik yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda el konulan 3 horoz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde bir adreste horoz dövüştürdükleri ve kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 3 horoz ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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