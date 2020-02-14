Horoz dövüştüren şahıslara ceza

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Adıyaman’da polis ekipleri horoz dövüştüren şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişiye cezai işlem uyguladı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü AhlakKumar Büro Amirliği ekipleri horoz dövüştürüp kumar oynayan şahıslara operasyon düzenlendi.

Kumar oynanması için yer temin eden M.G isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynayan 8 şahsa idari para cezası uygulandı.

Operasyonda 3 adet horoz muhafaza altına alınarak, Tarım ve Orman Müdürlüğü teslim edildi.

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