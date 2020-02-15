Besni Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

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Adıyaman’ın Besni İlçe Belediyesi kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem bıraktı.

Besni Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını soğuk ve karlı kış gününde unutmadı. İlçenin değişik bölgelerine sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, can dostlarımız olan hayvanları unutmadıklarını belirterek, “Hz. Ömer’in (r.a) ‘Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler.’ dediği gibi hem inancımız gereği hem de vicdani olarak, kar yağışı ve soğuk hava şartları dolayısıyla yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için Besni Belediyesi olarak ilçemizin çeşitli yerlerine yem bıraktık. Sizlerden de ricam doğada yaşayan can dostlarımız için onların ulaşabilecekleri yerlere yem bırakmanız” diye konuştu.

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