Kaçak avcılar yakalandı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kar yağışını fırsat bilen ve kaçak avlanan kişilere göz açtırılmıyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri av koruma ve kontrol çalışmalarında 4 kişinin kaçak avlandığını fark etti. Avlanan şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

Ekipler kaçak avlanan kişilerin üzerinde bulunan 4 adet tüfeğe ekipler tarafından el konulurken, şahıslar hakkında idare işlem yaptı.

Konuyla ilgili jandarma ekiplerine bilgi verildi.

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