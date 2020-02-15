Adıyaman'da kazalar mobese kameralarında

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

ADIYAMAN´da, dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini gazetecilere dağıttı. Kentin farklı noktalarında meydana gelen ve kameralar tarafından kaydedilen kazaların genellikle sürücü hataları ve yayaların dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. Yetkililer, araç sürücülerinin trafikte kurallara uyması konusunda uyarıp, yayalara duyarlılık çağrısı yaptı.



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