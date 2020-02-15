Milletvekili Aydın: “Büyükçay Barajı ve HES Projesi 2020 yatırım programına alındı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milletvekili Aydın: “Büyükçay Barajı ve HES Projesi 2020 yatırım programına alındı”

İHA

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Büyükçay Barajı ve HES Projesinin 2020 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Milletvekili Aydın: “Büyükçay Barajı ve HES Projesi 2020 yatırım programına alındı”

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Büyükçay Barajı ve HES Projesinin 2020 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılması planlanan Büyükçay Barajı ve HES Projesi 2020 yılı yatırım programına 815 Milyon TL keşef bedelle alındı.
Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman ve ilçelerine yatırım noktasında her alanda takip ve çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, “Neticeye varan her hususta, Adıyamanımız için atılacak olan her bir adımda olanca gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. İlimizin öncelikleri arasında yer alan ve büyük önem verdiğimiz sulama çalışmaları ve yatırımlarında da hükümetimiz tarafından her geçen gün somut adımlar atılmaya devam edilmektedir. Bu bağlamda ilimizin dev projelerinden ve çok büyük oranda araziyi cazibeyle sulayacak olan Büyükçay Baraj ve sulama ünitelerinin proje yapımları takiplerimiz neticesinde tamamlanmıştı.
Büyükçay Baraj ve Sulama Projesi, 12 Şubat 2020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 2020 yılı yatırım programına 815 milyon TL keşif bedelle alınmış bulunmaktadır.
Büyükçay Barajı ve HES Projesi ile 97 bin 990 dekar zirai arazinin cazibeli olarak sulanması ve yılda 84 milyon kilowattsaat enerji üretilmesi hedeflenmektedir.
Bu önemli yatırımla birlikte Adıyamanımız ve ilçelerimizde sulama manasında tek karış toprak kalmayana kadar çalışmalarımız önceden olduğu gibi her daim devam edecektir.
Her manada ilimiz ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu yatırımların kazandırılması noktasında bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, milletvekilli arkadaşlarımız, DSİ Genel Müdürümüz ve ekibiyle emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Yatırım programına alınan Büyükçay Barajı ve HES Projesi’nin şimdiden ilimize ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

STK’lar ve muhtarlar tütünü konuştu
YEREL HABERLER STK’lar ve muhtarlar tütünü konuştu
Adıyaman'da kazalar mobese kameralarında
YEREL HABERLER Adıyaman'da kazalar mobese kameralarında
Kaçak avcılar yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak avcılar yakalandı
Adıyaman’da çizgili sırtlan foto kapana takıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da çizgili sırtlan foto kapana takıldı
Göldeki hayvanlara yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Göldeki hayvanlara yiyecek bırakıldı
Besni Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Besni Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Başkan Turanlı: “Hayvanlar, Allah'ın bize emanetleridir”
YEREL HABERLER Başkan Turanlı: “Hayvanlar, Allah'ın bize ...
Adıyaman’da kapalı köy yolları açılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da kapalı köy yolları açılıyor
Gelincik anaokuluna harezmi eğitim modeli
YEREL HABERLER Gelincik anaokuluna harezmi eğitim modeli
Kalkınma stratejisi ve eylem planı analiz sonuçları toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kalkınma stratejisi ve eylem planı analiz sonuçları ...
Adıyaman'da 14 Şubat'ta nikah yoğunluğu
YEREL HABERLER Adıyaman'da 14 Şubat'ta nikah yoğunluğu
Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu yaşanıyor
Karlı yolda kayan otomobil şarampole yuvarlandı
YEREL HABERLER Karlı yolda kayan otomobil şarampole yuvarlandı
Adıyaman’da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı
Horoz dövüştüren şahıslara ceza
YEREL HABERLER Horoz dövüştüren şahıslara ceza
Adıyaman'da horoz dövüştürüp, bahis oyanatanlara operasyon
YEREL HABERLER Adıyaman'da horoz dövüştürüp, bahis oyanatanlara ...
Adıyaman'da 5 iş yerini soyan 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 5 iş yerini soyan 8 kişi tutuklandı
Sağlık ekipleri zorlu kış koşullarıyla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Sağlık ekipleri zorlu kış koşullarıyla mücadele ...
Buzda kayan otomobilin kaza anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Buzda kayan otomobilin kaza anı kameralara yansıdı
Başkan Turanlı, mağdur aileye yardım elini uzattı
YEREL HABERLER Başkan Turanlı, mağdur aileye yardım elini uzattı
Gazetecilerin karda ekmek arası sucuk keyfi
YEREL HABERLER Gazetecilerin karda ekmek arası sucuk keyfi
Adıyaman ve Malatya'da eğitime buzlanma ve kar tatili
YEREL HABERLER Adıyaman ve Malatya'da eğitime buzlanma ve kar tatili
Adıyaman’da Cuma Günü okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da Cuma Günü okullar tatil edildi
Kahta ve Sincik'te eğitime bir gün ara verildi
YEREL HABERLER Kahta ve Sincik'te eğitime bir gün ara verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X