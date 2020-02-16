Adıyaman’da huzur uygulaması

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kent merkezinde yapılan huzur uygulamasında 3 bin 917 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il merkezinde gerçekleştirilen huzur uygulamaları kapsamında 3 bin 917 kişinin kimlik kontrolü yapılırken bu kişilerden 18’i, bakaya olmasından, 5 kişi çeşitli suçlardan yakalandı. Uygulamada 388 araç, 97 iş yeri ve 26 parkta kontoller yapıldı.

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