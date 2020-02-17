İş adamları deprem bölgesi Gerger’de incelemelerde bulundu

Elazığ’da meydana gelen depremi hisseden Adıyaman’ın Gerger ilçesini, STK temsilcileri ve iş adamları gezerek incelemelerde bulundu.

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, TÜGVA Adıyaman İl Başkanı İdris Toprak ve iş adamlarından oluşan bir heyet, Gerger’deki depremzedeleri deprem çadırlarında ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi.

Heyet depremzedelerle yaptığı görüşmelerde acil ihtiyaç ve yapılması gerekenler ile ilgili notlar aldı. İstanbul'da ki dernekler ile yapılacak toplantı öncesi, durumu yerinde görmek ve atacakları adımları tespit etmek için geldiğini ifade eden Başkan Sevinçtekin, Gerger ve Sincik'te ki depremzedeler ile ilgili, AFAD ile koordineli bir şekilde yardım çalışmalarını hızlı bir şekilde yapacaklarını belirtti.

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