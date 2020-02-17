Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri yiyecek bulmak için kara yoluna kadar indi. Yol üzerindeki maden işletmesi tarafından doğaya bırakılan yonca ile dağ keçileri yaşama tutundu.

Adıyaman’da özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı yaban hayatı etkiliyor. Dağ keçileri yiyecek bulmakta zorlanınca çareyi dağlık bölgelerden aşağı inmekte buldu. Adıyaman Çelikhan kara yolu üzerinde bulunan bakır madeni işletmesinin bulunduğu bölgeye kadar gelen yaban keçilerinin yardımına maden işletmesi yetişti. Maden görevlileri satın aldıkları kurutulmuş yoncaları tepelere bıraktı. Dağ keçileri bırakılan yoncaları yiyerek aç kalmaktan kurtuldu. Dağ keçilerinin bırakılan yoncaları yemesi, güvenlik kameraları ve dürbünlerle görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.