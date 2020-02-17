Çocuklar trafik tırında trafik kurallarını öğreniyor

Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan mobil eğitim tırı Adıyaman’a geldi.

Minik öğrencilere önce sinevizyon eşliğinde eğitimler verilirken, ardından kurulan trafik parkurunda uygulamalı olarak kurallar çocuklara öğretildi.

Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı içerisine kurulan Mobil Eğitim Tırı, 1719 Ocak 2020 tarihlerinde öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verecek. Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Karaaslan, Trafik Denetleme Şube Müdürü Murat Şimşek ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere tır içerisinde trafikte yapmaları gereken kurallardan ve dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Verilen eğitimlerle alakalı açıklamalarda bulunan Müdür Ergüder, “Trafik bilinci çocuklarımızda erken yaşlarda başlayan ve ne öğrenmişlerse aynı şekilde gelecek zamanları içerisinde kullana bilecekleri önemli olduğu için genel müdürlüğümüz sağ olsun böylesi bir hizmeti illerimize göndererek çocuklarımızı eğitmemiz anlamında, bilincin oluşturulması anlamında, kazalardan nasıl korunması gerektiği anlamında bir eğitim modeli oluşturulmuş. Öncelikle bizler genel müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Kırmızı ışıktan yaya geçitlerinin, ne şekilde kullanılması gerektiğini emniyet kemerinden, düdüklerinden birtakım bölümler var. Gayet güzel makul mantıklı ve çocuklarımıza da büyük bir heyecan ve keyif uyandıran bir modelle eğitim sunuluyor.

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