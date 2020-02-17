Sincikli öğrenciler zeka oyunlarında büyük başarı elde etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sincikli öğrenciler zeka oyunlarında büyük başarı elde etti

İHA

Adıyaman'da düzenlenen zeka oyunları yarışmasında Sincikli öğrenciler büyük başarı gösterdi.

Sincikli öğrenciler zeka oyunlarında büyük başarı elde etti

Adıyaman'da düzenlenen zeka oyunları yarışmasında Sincikli öğrenciler büyük başarı gösterdi.
Adıyaman’da yaklaşık 200 öğrencinin yarıştığı akıl ve zeka oyunları yarışmasının finali Hürriyet İlkokulu’nda yapıldı. 8 kategoride yapılan yarışmada 16 öğrenci il birinciliği için mücadele etti. Yapılan yarışmaların sonucunda Adıyaman merkezden 4, Sincik ilçesinde de 4 öğrenci il birincisi oldu. İl birincisi olan öğrencilerin Nisan ayında Antalya’da yapılacak Türkiye finalinde Adıyaman’ı temsil edeceği belirtildi.
Turnuva hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Abdurrahman Ünal, “Amacımız bütün öğrencilerimizi teknolojiden uzak bir şekilde zeka oyunları ile tanıştırmaktı. Bu bağlamda bir turnuva düzenledik, Adıyaman merkez ve Sincik ilçemizden yaklaşık 200 öğrenci katıldı. İl merkezi ve Sincik ilçemizde yapılan elemeler sonucunda 16 öğrencimiz kendi kategorilerinde il birinciliği için mücadele etti. İl birincisi olan 8 öğrencimiz İlk defa Antalya’da yapılacak Türkiye finali yarışmasında ilimizi temsil edecek. İnşallah Antalya’dan da ödüllerle döneriz” dedi.
Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise, “Adıyaman'da bu yıl ilki düzenlenen zeka oyunları turnuvasına ilçe olarak katıldık. Sekiz kategoride yapılan yarışmalarda mangala, equilibrio pentago ve kulami oyunlarında öğrencilerimiz il birincisi oldu. Desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımıza, yarışmalara katılan öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman İl Özel İdaresi’nden depremzedelere nakdi yardım
YEREL HABERLER Adıyaman İl Özel İdaresi’nden depremzedelere nakdi ...
Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı
Çocuklar trafik tırında trafik kurallarını öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar trafik tırında trafik kurallarını öğreniyor
Sanat meraklılarının adresi Adıyaman Belediyesi konservatuarı oldu
YEREL HABERLER Sanat meraklılarının adresi Adıyaman Belediyesi ...
Protokol eşlerinden serebral palsi hastası Ege’ye ziyaret
YEREL HABERLER Protokol eşlerinden serebral palsi hastası Ege’ye ...
Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi
YEREL HABERLER Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi
Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ...
İş adamları deprem bölgesi Gerger’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İş adamları deprem bölgesi Gerger’de incelemelerde ...
Jandarma ekipleri işçi taşıyan araçlarda denetim yaptı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri işçi taşıyan araçlarda denetim ...
Perre Antik Kent'te tarih yeniden canlanacak Adıyaman Valisi Aykut Pekmez: “Turistlerin Adıyaman’da geçirebilecekleri gün sayısını arttırarak turizmden daha fazla pay almak istiyoruz”
YEREL HABERLER Perre Antik Kent'te tarih yeniden canlanacak Adıyaman ...
CHP kongresinde enişte ile kayınbirader berabere kaldı
YEREL HABERLER CHP kongresinde enişte ile kayınbirader berabere ...
Adıyaman’da huzur uygulaması
YEREL HABERLER Adıyaman’da huzur uygulaması
Adıyaman'da ev yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da ev yangını paniğe neden oldu
Almanya’dan Adıyaman’a gönül köprüsü
YEREL HABERLER Almanya’dan Adıyaman’a gönül köprüsü
Bir kişi araçta ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Bir kişi araçta ölü olarak bulundu
Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Adıyaman’da ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Adıyaman’da ev yangını korkuttu
Milletvekili Aydın: “Büyükçay Barajı ve HES Projesi 2020 yatırım programına alındı”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın: “Büyükçay Barajı ve HES Projesi ...
STK’lar ve muhtarlar tütünü konuştu
YEREL HABERLER STK’lar ve muhtarlar tütünü konuştu
Adıyaman'da kazalar mobese kameralarında
YEREL HABERLER Adıyaman'da kazalar mobese kameralarında
Kaçak avcılar yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak avcılar yakalandı
Adıyaman’da çizgili sırtlan foto kapana takıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da çizgili sırtlan foto kapana takıldı
Göldeki hayvanlara yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Göldeki hayvanlara yiyecek bırakıldı
Besni Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Besni Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X