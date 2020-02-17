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Gölbaşı ilçesinde ev yangını

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Gölbaşı ilçesinde ev yangını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Peçenek'e ait evin mutfak kısmında elektrik aksamından kaynaklanan yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sütrede müdahale ederek, yangını söndürdü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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