Gölbaşı ilçesinde ev yangını

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Peçenek'e ait evin mutfak kısmında elektrik aksamından kaynaklanan yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sütrede müdahale ederek, yangını söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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