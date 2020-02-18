Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği belirelenen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde önceden belirledikleri 1 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen G.T., Ş.Y., B.E. ve A.T gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Fuhuş yapılan ev ise mühürlendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.