Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı 

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ADIYAMAN merkezli 3 ilde, 2009 yılı komiser yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen 2009 yılı komiser yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında, Hatay, Mersin ve Niğde'de 3 adrese operasyon düzenlendi. Komiser yardımcısıyken FETÖ/PDY soruşturmalarında meslekten ihraç edilen Duran Ç., Mahmut T. ve Hüseyin Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirileceği belirtildi.



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