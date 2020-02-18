Fuhuş operasyonunda 5 kişiye işlem

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesinde bulunan bir adrese Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhuşa aracılık ve yer temininde bulunan G.T., ile fuhuş olayına karışan Z.D., Ş.Y., B.E., ve A.T., isimli toplam 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişiye idari yönden toplam 2 bin 379 TL para cezası kesildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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