Adıyaman Belediyesinden, 'Yeşil Adıyaman' projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman Belediyesinden, 'Yeşil Adıyaman' projesi

İHA

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'daki ağaçlandırma oranını arttırmak için kolları sıvadı.

Adıyaman Belediyesinden, 'Yeşil Adıyaman' projesi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’daki ağaçlandırma oranını arttırmak için kolları sıvadı.
Bahar ayında başlanması planlanan yeşillendirme çalışmaları kapsamında, Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zeynal Abidin Sağlam ile birlikte orman fidanlık şefliğini ziyaret ederek, yetkililerle ‘Yeşil Adıyaman’ projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Proje hakkında kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, Adıyaman’daki yeşil alan oranını artırmak için ciddi bir projeyi hayata geçireceklerini söyleyerek, “Bahar ayında startını vereceğimiz bu projemiz ile ilimizdeki yeşil alan oranını arttıracak ve gelecek nesle önemli bir miras bırakacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konforlu tedavi için hastanenin ziyaret uygulaması değiştirildi
YEREL HABERLER Konforlu tedavi için hastanenin ziyaret uygulaması ...
Otomobildeki uyuşturucuya 5 gözaltı
YEREL HABERLER Otomobildeki uyuşturucuya 5 gözaltı
Başkan Yıldırım CHP ilçe Başkanı Acar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım CHP ilçe Başkanı Acar ile bir araya ...
Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu hap yakalandı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu hap ...
Adıyaman'da iş yerine "cep telefonu" baskını
YEREL HABERLER Adıyaman'da iş yerine "cep telefonu" baskını
Adıyaman’da, komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Adıyaman’da, komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu
Fuhuş operasyonunda 5 kişiye işlem
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 5 kişiye işlem
Cezaevinde sürpriz deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Cezaevinde sürpriz deprem tatbikatı
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı 
YEREL HABERLER Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı 
Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Yüzen adalar buz tuttu Dünyada eşi ve benzeri olmayan Çelikhan yüzen adalarda gençler kamp yaptı
YEREL HABERLER Yüzen adalar buz tuttu Dünyada eşi ve benzeri olmayan ...
Jandarma ekiplerinden asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden asayiş uygulaması
İHH ekipleri bu kez dağ keçilerini besledi
YEREL HABERLER İHH ekipleri bu kez dağ keçilerini besledi
Depremin kahramanları öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Depremin kahramanları öğrencilerle bir araya geldi
Gölbaşı ilçesinde ev yangını
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde ev yangını
Öğrenci ve veliler, tahliye edilen okul önünde protesto yaptı
YEREL HABERLER Öğrenci ve veliler, tahliye edilen okul önünde ...
Düdüklü tencere bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Düdüklü tencere bomba gibi patladı
Adıyaman İl Özel İdaresi’nden depremzedelere nakdi yardım
YEREL HABERLER Adıyaman İl Özel İdaresi’nden depremzedelere nakdi ...
Sincikli öğrenciler zeka oyunlarında büyük başarı elde etti
YEREL HABERLER Sincikli öğrenciler zeka oyunlarında büyük başarı ...
Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı
Çocuklar trafik tırında trafik kurallarını öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar trafik tırında trafik kurallarını öğreniyor
Sanat meraklılarının adresi Adıyaman Belediyesi konservatuarı oldu
YEREL HABERLER Sanat meraklılarının adresi Adıyaman Belediyesi ...
Protokol eşlerinden serebral palsi hastası Ege’ye ziyaret
YEREL HABERLER Protokol eşlerinden serebral palsi hastası Ege’ye ...
Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi
YEREL HABERLER Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X