Adıyaman’da korkutan fabrika yangını

Adıyaman Organize Sanayi Sitesi içerisinde meydana gelen fabrika yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesinde bulunan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bir tekstil fabrikasının havalandırma boşluğunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Durumu fark eden çalışanlar alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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