Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı

Adıyaman’da, internet ve telefon kablolarını keserek çaldıkları iddia iddiasıyla aranan 8 çocuktan 2'si yakalanarak gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan internet ve telefon kabloları çaldıkları iddia edilen şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıslardan biri bisikletiyle kaçmaya çalışırken peşindeki polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Bir çocuk ise Fatih Mahallesinde bulunan ikametinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan iki çocuk, avukat nezaretinde ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 6 çocuğunda yakalanması için çalışma başlattı.

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